Fermato a Castiglione con spraga e coltello, 45enne denunciato

Controlli dei carabinieri, nell'auto con a bordo un campano ed un polacco trovati spranga e coltello ma anche cocaina

Nell’auto che guidava aveva una spranga metallica lunga 60 centimetri ed un coltello con una lama di 9 centimetri. Per questo un 45enne di origini campane è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della stazione di Castiglione del Lago.

I militari dell’Arma, infatti, intensificando i controlli del territorio in vista dell’estate, hanno fermato in tarda serata un’auto dove viaggiavano appunto il 45enne – già noto alle forze dell’ordine – ed un coetaneo di origini polacche. Perquisendo l’auto, i carabinieri hanno appunto trovato spranga e coltello nascosti all’interno. Il campano è stato quindi denunciato per porto di armi ed oggetti atti ad offendere.

Nel corso della perquisizione, inoltre, i carabinieri hanno rinvenuto all’interno del veicolo un involucro contenente cocaina, pari a circa 1 grammo. Per tale motivo sia conducente che passeggero sono stati segnalati alla competente Prefettura quali “assuntori” di stupefacente ex art. 75 D.P.R. 309/1990.