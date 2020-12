Ex Gruppo Novelli, sindacati in allarme | Assessore Fioroni solleciterà il Mise - Tuttoggi

Vertice sindacati-Regione, preoccupa la vertenza Novelli-Alimentitaliani

Nella giornata di ieri si è tenuto un incontro con la Regione Umbria, alla presenza dell’Assessore Fioroni, per discutere la ormai drammatica situazione vertenziale di Fattorie Novelli ed Alimentitaliani, ex Gruppo Novelli.

Quadro preoccupante

Secondo quanto riferito dai sindacati, durante un tavolo inerente questioni di Fattorie Novelli con i consulenti delle due curatele e OO.SS. FAI CISL FLAI CGIL e UILA UIL e R.S.A., è stato annunciato che le tredicesime dei dipendenti saranno pagate nel massimo di un 1/12, che non si procederà ad effettuare le rimonte (necessarie per la continuità produttiva dell’impresa, ndr.) e che i contratti a tempo determinato saranno rinnovati senza una garanzia minima di giornate.

Sindacati in allarme

“Come OO.SS. riteniamo necessario esprimerci sui tre punti sopracitati. Per quanto riguarda il primo – si legge in una nota congiunta – si sottolinea che le tredicesime sarebbero potute essere pagate prima dell’entrata in concordato da parte dell’azienda, evento degli ultimissimi giorni. Prendiamo atto dell’ennesimo sfregio ai dipendenti, unici a pagare la forte situazione di dissesto aziendale. Per quanto riguarda il secondo punto, si sottolinea che, benché l’investimento delle rimonte sia considerevole, è imprescindibile per poter continuare l’attività dell’impresa. Proprio la continuità aziendale è l’obiettivo che consulenti e curatele hanno sempre affermato di portare avanti. Date le ultime decisioni prese, non siamo più sicuri che questa sia la reale intenzione di chi amministra le sorti di questa azienda. Il terzo aspetto, quello dei rinnovi contrattuali, è altresì strettamente legato alla continuità aziendale. Si evidenzia che tutti gli avventizi hanno prestato servizio per un numero di giornate altamente superiore a 100. Dunque, questo rinnovo costituisce un’ulteriore mossa scellerata ed incomprensibile”.

Alimentitaliani

Passando alle problematiche relative ad Alimentitaliani, i sindacati sollecitano nuovamente le curatele a convocare un incontro per definire l’applicazione della cassa integrazione covid19 predisposta per il sito di Spoleto “che ci risulta utilizzata in modi ambigui ed organizzata in modo non equo”.

Fioroni e Mise

L’assessore Fioroni, dopo aver ascoltato le relazioni dei rappresentanti sindacali, ha dimostrato preoccupazione per la vertenza, esprimendo la volontà di riportare l’attenzione del MISE sulla questione. Ha, in particolare, sostenuto che sarebbe necessaria l’apertura di un tavolo ed il vaglio di tutti gli strumenti che si potrebbero mettere in campo per salvaguardare un’azienda centrale per il territorio.