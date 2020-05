Escursioni bloccati sull'orlo di un dirupo, salvati con l'elicottero - Tuttoggi

Sono stati momenti di paura quelli vissuti da una coppia di escursionisti domenica pomeriggio. Durante un’escursione sono infatti rimasti bloccati sull’orlo di un dirupo. Per salvarli è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco con l’elicottero “Drago”.

E’ successo sulla montagna di Pale, intorno alle 17. I due avevano percorso un sentiero scendendo dalla croce di Pale, ma ad un certo punto si sono trovati bloccati e senza via di scampo. Non gli è quindi restato altro che chiedere aiuto.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Foligno. Via terra un pompiere si è arrampicato a fatica raggiungendo i due. Ma data la zona impervia e le difficoltà nell’intervento soccorso, è stato necessario l’intervento dell’elicottero. La coppia è stata quindi recuperata tramite il verricello assicurato al mezzo aereo e poi riportata in un luogo sicuro. Per loro nessuna ripercussione, tranne il grande spavento.

(foto di repertorio)