Enrico Riffelli eletto alla presidenza della Federcaccia provinciale di Terni - Tuttoggi.info

La Federazione Italiana della caccia di Terni ha un nuovo presidente provinciale. Si tratta di Enrico Riffelli, 69 anni, originario di Ferentillo, dove è stato anche sindaco. Prende il comando della più grande associazione venatoria anche in sede locale.

Un passaggio di testimone con Giulio Piccioni, “che per 15 anni – ricorda Federcaccia in una nota – ha guidato con equilibrio e competenza l’organismo”.

Enrico Riffelli è “nato cacciatore” avendo imbracciato il fucile sin dai sedici anni con l’immancabile cane da ferma ad accompagnarlo: la sua caccia preferita, da sempre. Dopo 53 anni di iscrizione alla Fidc, Riffelli non nasconde la sua emozione nel ricoprire ora l’incarico più importante a livello provinciale. Per 28 anni Riffelli ha lavorato alle acciaierie, alle Fucine in particolare, impegnato nell’Ufficio vendite dove ha intessuto rapporti con vari acquirenti internazionali.

L’elezione è avvenuta durante l’assemblea ordinaria – svoltasi al Castello di Alviano – con la designazione dei 31 membri del Consiglio direttivo che, a loro volta, hanno eletto Enrico Riffelli alla guida della Federcaccia provinciale con voto segreto.

Presente alle votazioni anche il presidente nazionale della Fidc Massimo Buconi.

Il percorso per il rinnovo totale degli organismi prevede ancora, entro il mese, altre fasi attraverso le quali verranno eletti la segreteria provinciale, i tre vice presidenti, i membri designati per il Consiglio regionale Fidc, nonché la Giunta esecutiva.