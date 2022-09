Elezioni, seggi aperti: le affluenze | Come si vota AGGIORNAMENTI

Perugia 21,45% (22,72)

Terni 20,16% (19,53)

Foligno 20,84% (18,47)

Città di Castello 19,01% (20,29)

Spoleto 16,96% (19,67%)

Todi 18,56% (18,47)

Assisi 20,14% (20,98)

Gubbio 19,24% (20,26)

Orvieto 21,92% (21,29)

Vallo di Nera il comune dove si è votato di meno (11,57%); Montecchio quello con l’affluenza maggiore (24,18%).

(aggiornamento ore 12,40).

Non segnalano “anomalie” le Prefetture di Perugia e Terni per quanto riguarda i seggi elettorali che si sono regolarmente aperti alle 7 di questa mattina.

In tutto sono state allestite in Umbria 1.004 sezioni elettorali, comprese quelle speciali per consentire il voto agli elettori contagiati dal Covid.

Gli aventi diritto al voto in Umbria sono in totale 662.094. Tra questi, ci sono circa 32mila umbri che votano per la prima volta. Quest’anno gli over 18 possono votare anche per il Senato.

In Umbria si assegnano, a seguito della riforma costituzionale, 9 seggi parlamentari: 6 per la Camera dei Deputati e 3 per il Senato della Repubblica.

Si vota nella sola giornata di oggi, domenica: le operazioni di voto si chiuderanno alle ore 23.

