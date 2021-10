Elezioni Nocera Umbra, scontro Montironi - Caparvi | Affluenza oltre il 70

La diretta dello spoglio per la scelta del successore di Giovanni Bontempi

Virginio Caparvi, parlamentare dal 2018, segretario regionale della Lega, con una lista, “Futura Nocera”, che è andata oltre il centrodestra e ha cementato intorno ad un progetto per la città giovani e meno giovani. Dall’altra il medico di base da poco in pensione Massimo Montironi per “Scegliamo Nocera”, personalità nota in città, con radici di sinistra, che ha messo insieme una lista di novità, dopo qualche mese di dissidi per l’altro candidato che era in corsa, Ugo Sorbelli, che poi ha scelto di fare il passo indietro.

Occhi su Nocera

Nocera Umbra, visto il ruolo politico di Caparvi, ha gli occhi puntati e il suo risultato avrà di sicuro delle ripercussioni. Per tutte le ore del voto, Nocera si è confermata la città con l’affluenza maggiore.

Affluenza finale al 70,51 per cento. Cinque anni fa era del 70,57.