Drogato alla guida rifiuta di sottoporsi agli accertamenti: denunciato - Tuttoggi.info

Succede a Castiglione del Lago, protagonista un 40enne svizzero

I militari della Stazione Carabinieri di Castiglione del Lago hanno denunciato un quarantenne di origini svizzere trovato all’interno di un’auto in evidente stato di alterazione psicofisica e che ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti.L’uomo era fermo in mezzo alla carreggiata, in stato di semincoscienza. All’interno dell’abitacolo sono state altresì rinvenute siringhe ed un laccio emostatico, motivo per cui è stato richiesto l’intervento dei sanitari del 118 che hanno soccorso l’uomo il quale si è ripreso in breve tempo. Quest’ultimo si è poi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari finalizzati a riscontrare l’intossicazione da stupefacenti e, per questo motivo, è stato denunciato in quanto ritenuto presunto responsabile della violazione prevista dall’art. 187 c.8 del Codice della Strada ossia di essersi posto alla guida in stato di alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di stupefacenti. Per lui anche il rito della patente.