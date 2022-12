Doppio incarico in Enti pubblici "senza autorizzazione", condannato a pagare 100mila euro - Tuttoggi

Danno erariale per oltre 100mila euro, dipendente della Provincia di Terni e del SII condannato dalla Corte dei Conti

Con la sentenza 105/2022 la Corte dei Conti dell’Umbria ha condannato Massimiliano Cinque, addetto stampa della Provincia di Terni e fino al 2020 del SII (il Servizio Idrico Integrato del Comune di Terni) al pagamento di 100.701,91 euro per ‘danno erariale’ visto che Cinque non avrebbe potuto ricoprire i due incarichi contemporaneamente senza l’autorizzazione dell’ente pubblico di cui è alle dipendenze. I giudici hanno verificato che “il dipendente della Provincia di Terni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per un lungo periodo di tempo ha svolto, in aggiunta alla propria attività istituzionale, l’incarico di addetto stampa presso la società consortile per azioni “SII” di Terni, senza essere in possesso dell’autorizzazione”.

Danno erariale per oltre 100mila euro, la difesa “Non c’è dolo né malafede”

Secondo quanto ricostruito dalla Procura contabile, Massimiliano Cinque, ha iniziato la sua collaborazione extra-istituzionale nel 2007, anno in cui la Provincia ha effettivamente concesso la richiesta di poter collaborare anche con il SII, rinnovata poi fino al 2008, ma senza alcun atto autorizzatorio. La difesa di Massimiliano Cinque, assistito dall’avvocato Emidio Mattia Gubbiotti, sostiene che l’incarico col SII non richiedeva alcuna autorizzazione, in quanto “rientrante nell’attività di collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedia e simili che non richiede autorizzazione. Inoltre era fatto noto che Cinque prestasse servizio per la Provincia e la sua condotta non denota né dolo né malafede”.