Attivato all'ospedale di Perugia: ora, servizi e il numero per prenotarli

Donne in gravidanza e neo mamme, c’è il laboratorio psicopatologia L’Azienda Ospedaliera di Perugia ha ampliato le attività con un ambulatorio di secondo livello per la diagnosi e il trattamento dei disturbi psicopatologici perinatali (gravidanza e primo anno di vita del bambino).

L’ambulatorio, che nasce dalla collaborazione tra la struttura complessa di Psichiatria, Psicologia Clinica e Riabilitazione Psichiatrica e le strutture di Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, si propone come servizio di secondo livello per tutto il territorio umbro per identificare e trattare precocemente il disagio della mamma e le possibili conseguenze sul bambino.