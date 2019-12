Don Matteo, grande festa per i 20 anni con attori, ministro Franceschini e Salvini | Foto - Tuttoggi

Era il 7 gennaio 2000 quando su Rai Uno fece la sua prima comparsa “Don Matteo”, il prete detective in bicicletta. Giovedì 9 gennaio 2020, la fortunata fiction con Terence Hill e Nino Frassica tornerà in tv con una nuova stagione, la dodicesima, registrata a Spoleto.

Un traguardo importantissimo, quello di 20 anni di Don Matteo, che la produzione (la Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei) ha voluto festeggiare con una cena al MAXXI di Roma. Erano presenti attori, troupe e registi che si sono succediti in tutti questi anni. Ma anche rappresentanti del mondo della politica.

Tra tutti, il ministro della Cultura Dario Franceschini (con il segretario generale del Mibact Salvo Nastasi) e il leader della Lega Matteo Salvini (con la fidanzata Francesca Verdini).

Per il Comune di Spoleto, che da 4 anni ospita i set in esterna della fiction – e che conta di accaparrarsi anche l’eventuale Don Matteo 13 se ci sarà -, era presente l’assessore alla cultura Ada Spadoni Urbani. Presenti anche i dipendenti comunali Sandro Frontalini, Anna Cedroni e Annarita Cosso.

Tanti gli attori, con ruoli principali o minori, che si sono succeduti in questi anni che non sono mancati. Non c’erano i protagonisti delle primissime stagioni, girate a Gubbio, Flavio Insinna e Michela Miconi. C’erano invece Terence Hill e Nino Frassica, Simone Montedoro (il capitano Giulio Tommasi) e Maria Chiara Giannetta (l’attuale capitano Anna Olivieri).

Immancabili, solo per citarne alcuni, la perpetua Natalina (Natalie Guetta) e Pippo (Filippo Scali), i “carabinieri” Ghisoni (Pietro Pulcini), Zappavigna (Domenico Pinelli) e Barba (Francesco Castiglione) così come suor Maria (Astra Lanz).

Tra i tanti personaggi del mondo dello spettacolo presenti, anche Luca Argentero (che nel 2018 sempre a Spoleto ha girato il suo film Copperman) con la fidanzata Cristina Marino, che da pochi giorni ha ufficializzato di essere in dolce attesa.

Grande attesa per Don Matteo 12

Intanto c’è grande attesa per l’inizio di Don Matteo 12, che rispetto al passato sarà diviso in 10 episodi da 100 minuti ciascuno. Non più dunque gli episodi doppi per ogni serata a cui si è stati sempre abituati. Protagonisti saranno ovviamente i singoli casi di cronaca che risolverà Terence Hill. Ma la trama seguirà comunque l’evolversi della storia d’amore tra il capitano Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) e il pm Marco Nardi (Maurizio Lastrico. Previste alcune new entry, come Fabio Rovazzi (nel ruolo di Giulio Manzi).

Sulle pagine ufficiali di Don Matteo dei social network è già iniziata la promozione di questa nuova stagione, creando curiosità proprio sulla presenza di Rovazzi.

⚠️ Attenzione amici di Don Matteo! ⚠️Una nuova presenza si aggira misteriosamente tra le strade di Spoleto… Eh sì, è… Publiée par Don Matteo sur Mardi 17 décembre 2019

Da Spoleto, l’auspicio è che anche questa stagione di Don Matteo rappresenti un successo e che possa quindi esserci perfino un Don Matteo 13 in futuro.