Derby Perugia – Ternana, per l’orgoglio e per i punti | Formazioni

Qui Perugia

Castori deve fare i conti con le difficoltà in attacco, dove la coperta, dopo il mercato di gennaio, è corta. Olivieri non ce l’ha fatta a recuperare e non è stato convocato. C’è Di Serio, che però non è al meglio. Le alternative per fare da spalla a Di Carmine – che vuole farsi perdonare l’errore al dischetto all’andata – sono rappresentate, oltre a Di Serio, da Matos, che però non è apparso ancora in forma-partita dopo il lungo stop, e dal giovane Ekong, arrivato a gennaio in prestito dall’Empoli.

In difesa non ci sarà Curado. Tutti disponibili gli altri, compreso Struna, al rientro dopo un lungo stop e che quindi difficilmente sarà rischiato subito in una partita così importante.

Castori ritrova però Santoro, che ha scontato la squalifica, diventato importantissimo negli equilibri della squadra.

Qui Ternana

Tante le assenze per Andreazzoli, che non potrà contare su Corrado, Capuano, Agazzi, Bogdan e Favilli, che non ha recuperato dopo l’infortunio contro il Parma. Squalificato Diakitè.

Davanti, torna a disposizione Donnarumma, che potrebbe essere impiegato a gara in corso.

Andreazzoli alla vigilia della sfida ha coperto le carte, sulla formazione ovviamente, ma anche sul modulo. Ribadendo che è comunque soddisfatto dei possibili cambi a disposizione.

Probabili formazioni

Perugia: Gori, Sgarbi, Angella, Dell’Orco, Casasola, Iannoni, Santoro, Lisi, Kouan, Di Carmine, Matos. All. Castori.

Ternana: Iannarilli, Mantovani, Sorensen, Ghiringhelli, Defendi, Di Tacchio, Cassata, Martella, Palumbo, Falletti, Partipilo. All. Andreazzoli.

Arbitro Pairetto di Nichelino, al Var Mazzoleni di Bergamo.

Dove vedere il derby Perugia – Ternana

La partita Perugia – Ternana (ore 16.15) sarà trasmessa in diretta tv sui canali satellitari e streaming Sky Sport (canale 253, diretta gol Serie B sul canale 252 (disponibile anche in streaming su Sky Go e Now TV), Dazn e Helbiz Live.