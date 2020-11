Covid, c'è il nuovo Dpcm: le limitazioni per l'Umbria a rischio "verde"

Nella notte, dopo l’ennesima trattativa con le Regioni e fra i partiti della maggioranza, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm con le ulteriori misure anti Covid.

Il provvedimento, che entrerà in vigore giovedì 5 novembre e sarà valido sino al 3 dicembre (salvo aggiornamenti legati all’andamento della pandemia) contiene norme valide su tutto il territorio nazionale ed altre che si applicano nelle regioni secondo la classificazione della fascia di rischio Covid, decretata dalla combinazione di 21 parametri, sul numero dei contagi, la velocità di propagazione, la situazione ospedaliera. Ulteriori misure restrittive potranno essere assunte nelle “zone rosse”, individuate d’intesa dal Governo e dalle Regioni interessate.

Le misure valide in tutta Italia

In tutta Italia non si potrà circolare dalle 22 alle 5 di mattina. Il cosiddetto coprifuoco non si applica a chi si deve spostare per compravate ragioni lavorative, di salute o dettate dallo stato di necessità. Ragioni da motivare con un’autocertificazione.

In tutte le scuole superiori si applica la didattica a distanza al 100%. Attività in presenza per i laboratori e per gli studenti con difficoltà, secondo modalità che saranno individuate dai presidi. Salvo diverse disposizioni delle Regioni, in generale restano in presenza le lezioni delle scuole medie, elementari e i servizi per l’infanzia. Obbligatoria la mascherina, salvo per i bambini sotto i 6 anni.

Nei giorni festivi e prefestivi chiusi i centri commerciali (medie e grandi strutture di vendita), ad accezione di generi alimentari, farmacie, tabacchi ed edicole. I supermercati dei centri commerciali resteranno dunque aperti, ma non si potranno vendere tutti i prodotti.

Bar e ristoranti dovranno chiudere alle 18 (con la possibilità di restare aperti per il pranzo della domenica). Chiusi i corner per giochi e scommesse

Chiusi musei e mostre. I mezzi pubblici (bus, treni, metro) potranno avere passeggeri al 50% della capienza.

La classificazione delle Regioni

Sarà il Ministero della Salute a collocare ciascuna Regione in una delle tre fasce di rischio. In modo automatico in base ai 21 parametri, ma con la possibilità di deroghe concordate con le stesse Regioni interessate.

I provvedimenti saranno valutati su base settimanale, ma avranno durata di 15 giorni. Una Regione collocata nello scenario di rischio peggiore vi dovrà restare per almeno due settimane.

L’Umbria a “rischio II”

L’Umbria attualmente, secondo le indiscrezioni fatte trapelare dal Ministero, si collocherebbe tra le regioni a rischio livello II, quelle cioè con un tasso di rischio minore, pur presente. Pertanto si applicano tutte le restrizioni previste a livello nazionale, più quelle disposte dalla presidente Tesei. E quindi fino al 14 novembre didattica a distanza anche per le scuole medie.

Con la stessa ordinanza regionale, già portata al 50% la capienza dei mezzi pubblici. Chiusi la domenica i centri commerciali.

Quanto ai limiti agli spostamenti tra regioni, questi non dovrebbero coinvolgere gran parte degli umbri, dato che anche le regioni limitrofe (Toscana, Marche, Lazio) sarebbero nella stessa fascia di rischio.

Rischio III

Nelle regioni a rischio “arancione” (“livello 3” nel Dpcm) vietato ogni spostamento in entrata e in uscita, salvo per ragioni di lavoro, studio, salute, stato di necessità. Consentito il rientro presso il proprio domicilio o residenza. Allo stesso modo sono limitati gli spostamenti tra comuni.

Chiuse tutte le attività di ristorazione (bar e ristoranti), ma sono consentite mense e servizio d’asporto.

Rischio IV (zone “rosse”)

Nelle regioni con la massima gravità (“rosso”, livello IV) vietati gli spostamenti (tranne che per motivi di lavoro, studio, salute, necessità).

Chiusi mercati e negozi al dettaglio (tranne alimentari, farmacie, edicole, tabaccherie).

Chiuse tutte le attività di ristorazione: consentito l’asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio sempre.

Stop all’attività sportiva anche nei centri all’aperto. E’ consentita individualmente nei pressi della propria abitazione.

L’attività scolastica è in presenza per l’infanzia, le elementari e la prima media.

La classificazione di ciascuna Regione per questa prima fase delle nuove norme è prevista entro oggi, mercoledì 4 novembre.