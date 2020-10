Covid al Trasimeno, dolore per le 3 vittime in poche ore | L’aggiornamento sui contagi

Tre morti in poche ore a seguito di complicazioni legate al Covid (a Panicale, Corciano e Magione) hanno sconvolto la comunità del Trasimeno. Che si trova ancora a fare i conti con la pandemia, come avvenuto a marzo e nei mesi successivi.

L’aumento dei contagi in alcuni comuni del Trasimeno in questa seconda fase è stato anche oggetto di un particolare monitoraggio da parte delle autorità sanitarie e dei sindaci interessati.

Il sindaco di Magione Giacomo Chiodini ha annunciato una diretta Facebook alle ore 12,30.

Passignano

In attesa dei nuovi dati della protezione civile regionale sull’andamento dei contagi, a sabato sera si contano 77 positivi a Passignano, a seguito di 4 nuovi casi. Due le persone dichiarate guarite nelle ultime ore ed una cinquantina quelle che sono in isolamento.

Il sindaco Sandro Pasquali ha espresso cordoglio ai colleghi dei comuni colpiti dai recenti lutti.

Piegaro

Cordoglio per i decessi da Covid al Trasimeno anche da Piegaro. Dove i casi di Coronavirus sono saliti a 19, con un focolaio in particolare nella zona di Pietrafitta. L’amministrazione comunale raccomanda di “limitare i contatti al solo ambito familiare” e comunque usando precauzioni.

Panicale

A Panicale il sindaco Cherubini ha emanato un’ordinanza per rimodulazione degli accessi agli uffici e ai servizi comunali. Riunioni e incontri, in particolare, si svolgeranno in video conferenza.

Città della Pieve

Attivati servizi di assistenza alla popolazione, anche con il coinvolgimento dei volontari delle associazioni, a Città della Pieve, dove a sabato i nuovi casi di positività al Covid sono saliti a 8.

Tuoro

Per il secondo giorno consecutivo Tuoro non ha conosciuto nuovi contagi. Le 8 persone dichiarate guarite nelle ultime ore hanno fatto scendere a 23 il numero degli attualmente positivi. I casi di possibili contagi sembrano essere stati arginati, ma il sindaco Minciaroni raccomanda prudenza e si appella al secondo di responsabilità della popolazione.