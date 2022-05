Così cambia la Tari, le novità per le riduzioni e per i morosi - Tuttoggi

Le riduzioni in favore delle utenze domestiche per i nuclei in condizioni di disagio economico-sociale sono quindi concesse indipendentemente dalla regolarità dei pagamenti della Tari negli anni precedenti. Ciò al fine di semplificare il procedimento di concessione delle riduzioni e nel contempo di evitare di escludere dalle stesse soggetti in difficoltà e che, proprio a causa di tale situazione, non sono in grado di adempiere puntualmente al pagamento del tributo. In particolare, nell’ipotesi di soggetti aventi diritto che presentano morosità nel pagamento del tributo negli anni precedenti, si prevede la compensazione dell’agevolazione concessa con i debiti pregressi. Ciò peraltro in maniera conforme a quanto già indicato dall’Autorità di regolazione energia, reti e ambiente, (ARERA), con la deliberazione n. 158/2020 (art. 4);

L’altra novità è rappresentata dal richiamo esplicito alle disposizioni della deliberazione dell’Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 15 del 18 gennaio 2022 in tema di procedura per la dimostrazione dell’avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche.