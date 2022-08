Controlli e maxi sulle strade del sesso a prostitute e clienti

Servizi anti prostituzione della municipale tra via Canali e via Angeloni | Una ragazza 20enne portata dai carabinieri

Controlli sulle strade del sesso da parte della polizia locale di Perugia. La verifica del rispetto dell’ordinanza anti prostituzione ha riguardato via Canali, via Campo di Marte e via Mario Angeloni.

Due le violazioni contestate (euro 450 ciascuna) a trasgressori residenti nel comune di Perugia. Tra le prostitute è stata identificata una ragazza, di soli 20 anni, gravata da due ordini di rintraccio da parte dei carabinieri Stazione Ponte San Giovanni, dove la ragazza è stata accompagnata per notifiche di atti giudiziari pendenti a suo carico.