Cocaina tra Montefalco, Trevi e Foligno, 2 arresti: sequestrati 1,2 kg di droga

Stroncato un grosso giro di spaccio di cocaina nel Folignate, con Montefalco come base operativa. Sono due le persone arrestate per traffico di stupefacenti dai carabinieri della Compagnia di Foligno, con il contestuale sequestro di ben 1,2 kg di cocaina sequestrata, oltre a 14mila euro in contanti.

Le manette ai polsi dei due – si tratta di due uomini di nazionalità albanese – sono scattate da parte dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile in esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Spoleto su richiesta della locale Procura della Repubblica.