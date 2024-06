Cocaina negli slip, tentato di fuggire spintonando i carabinieri: arrestato

Il 27enne era stato fermato mentre guidava un'auto nella zona di Prepo

Quando i carabinieri hanno fermato la sua auto, nella zona di Prepo, e gli hanno chiesto i documenti, il 27enne, di origini albanesi, è sceso dal veicolo ed ha provato a spintonare i militari per fuggire a piedi. Dopo averlo raggiunto e fermato, i militari lo hanno sottoposto a perquisizione personale e veicolare, rinvenendo – occultato negli slip dell’uomo – un involucro di cellophane contenente 63 grammi di cocaina e 950 euro in banconote di vario taglio, ritenuti costituire provento dell’attività illecita, oltre ad un telefono cellulare.

Accompagnato in Caserma il giovane è stato dichiarato in stato di arresto per le suddette ipotesi di reato e trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando provinciale Carabinieri di Perugia in attesa del giudizio direttissimo.

All’esito dell’udienza, l’arresto è stato convalidato ed è stato disposto nei confronti del 27enne la misura cautelare del divieto di dimora nel territorio umbro.