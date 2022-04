Cittadella – Perugia, pari deludente (0-0) | Le pagelle

Padroni di casa imprecisi sottoporta, con Chichizola decisivo su Del Fabro | Dall'altra parte Kastrati dice di no a De Luca e Matos

Cittadella e Perugia non trovano la via del gol e si annullano, a tutto vantaggio di Ascoli e Frosinone, che restano a distanza di guardia in zona playoff. Partita deludente per i grifoni di Alvini, pericolosi solo due volte, nel primo tempo con De Luca e nella ripresa con Matos, ma in entrambe le occasioni Kastrati si supera.

Molte di più le occasioni capitate al Cittadella e non finalizzate per l’imprecisione degli attaccanti granata. A salvare il pari ci pensa poi Chichizola, che vola sulla conclusione di testa di Del Fabro.

La partita

In avvio il Perugia prova a fare la partita, ma le prime occasioni per passare arrivano sui piedi di Baldini e di Laribi, che non inquadrano la porta.

Il Perugia si scuote e ha una doppia occasione nel giro di un minuto, tra il 28′ e il 29′: prima Kastrati toglie da sotto la traversa l’incornata di De Luca imbeccato da D’Urso, poi Olivieri, sempre di testa, sfiora il palo con una palombella che stava per beffare l’estremo difensore del Cittadella.

Rispondono i padroni di casa ancora con Laribi, che calcia a lato una volta entrato in area. Poi Branca, tutto solo, calcia alto.

Al 9′ della ripresa triplo cambio di Alvini per cercare di dare una scossa al suo Perugia. Cinque minuti dopo Matos, subentrato a Olivieri, ha la palla buona in area sulla respinta di Kastrati, ma il portiere del Cittadella si riscatta e neutralizza il tiro del brasiliano.

Al 31′, su una palla persa del Perugia, Lores arriva al limite dell’area e calcia forte, ma la palla si perde al lato del palo difeso da Chichizola.

Al 38′ Chichizola si supera e devia in corner il colpo di testa di Del Fabro.

Al 1′ minuto di recupero brividi per la porta di Chichizola, ma Danzi, tutto solo dal limite dell’area, calcia alto.

Brividi all’ultimo minuto di recupero. Matos va giù in area nel contatto con Del Fabro sul pallone messo dentro da De Luca, ma l’arbitro fa proseguire, tra le proteste dei giocatori biancorossi. Sul rovesciamento di fronte Chichizola esce sui piedi di Lores Varela e fa suo il pallone. Finisce con il Perugia tutto intorno all’arbitro a chiedere di andare a rivedere l’azione su Matos, ma Robilotta non cambia idea, né viene richiamato dal Var. Il replay mostra il difensore del Cittadella colpire l’attaccante del Perugia senza toccare il pallone.

Tabellino e pagelle

Cittadella Perugia 0-0

Cittadella: Kastrati 7, Cassandro 6, Del Fabro 6.5, Frare 6.5, Donnarumma 6, Pavan 6, Vita 6 (37′ st Danzi 6), Branca 5 (33′ st Icardi 5.5), Laribi 5.5 ( 21′ st Lores Varela 5.5), Baldini 5 (33′ st Antonucci 6), Tavernelli 5 (21′ st Beretta 5.5). All. Gorini 6.

Perugia: Chichizola 7, Sgarbi 6, Curado 6, Zanandrea 7, Falzerano 5.5 (9′ st Ferrarini sv, 28′ st Lisi 5.5), Kouan 6, Burrai 6, Beghetto 6, D’Urso 6 (9′ st Segre 6), Olivieri 5 (9′ st Matos 6), De Luca 6. All. Alvini 6.

Arbitro Robilotta di Sala Consilina.

La partita dei grifoni

Chichizola 7: vede sibilare non lontano dai pali, più volte, le conclusioni degli imprecisi attaccanti granata. Nell’unica volta in cui i padroni di casa inquadrano la porta, con l’incornata di Del Fabro, un difensore, si tuffa e respinge da campione, salvando il risultato.

Sgarbi 6: deve faticare più del previsto contro gli attaccanti granata, che poi, per fortuna, non inquadrano mai la porta.

Curado 6: stringe i denti e gioca per sostituire lo squalificato Angella e se la cava, pur con qualche brivido di troppo

Zanandrea 7: un leone in marcatura, meno impreciso in fase di impostazione dal basso, quando rilancia in avanti alla cieca, più attento a non perdere palla. Ma va bene così.

Falzerano 5.5: dovrebbe dare qualità sulla fascia destra e invece combina ben poco (9′ st Ferrarini sv: entra e si infortuna, trasferta sfortunata; 28′ st Lisi 5.5: messo a destra perché a sinistra Beghetto sta facendo il suo, combina poco).

Kouan 6: lotta a centrocampo, ma poi non è incisivo nelle ripartenze.

Burrai 6: fascia di capitano al braccio, prova a dare qualità alla manovra del Perugia, ma senza successo.

Beghetto 6: a sinistra il Perugia combina qualcosa in più, pur senza strafare.

D’Urso 6: davanti ai suoi ex compagni ha una sola fiammata, che può essere decisiva, quando mette in area un invitante pallone per la testa di De Luca, ma Kastrati riesce a deviare in angolo (9′ st Segre 6: nella ripresa il Perugia non cambia marcia ed anzi soffre ancora di più il gioco degli avversari).

Olivieri 5: un solo colpo di testa, con una parabola che per poco non beffa il portiere del Cittadella. Troppo poco, anche se è vero che davanti arrivano ben pochi palloni giocabili (9′ st Matos 6: un po’ di brio in più per l’attacco biancorosso. Sulla respinta di Kastrati colpisce in area quasi a colpo sicuro, ma l’estremo difensore del Cittadella si rialza e riesce a respingere. Nell’ultimo minuto di recupero cade in area sul contatto con il centrale avversario e reclama il rigore, ma l’arbitro non viene mandato al Var).

De Luca 6: un solo pallone, per la sua testa, e lo sfrutta bene, indirizzando la palla sotto la traversa, dove però Kastrati vola d’istinto.

All. Alvini 6: raramente è capitato che il Perugia abbia subito il gioco degli avversari, soprattutto in trasferta.