"Case di Caccia", ogni giovedì la nuova trasmissione TV sui temi del mondo venatorio - Tuttoggi.info

In onda da questa sera (8 gennaio, alle ore 20.45) la prima puntata di “Case di Caccia”, la nuova trasmissione tv, in programma ogni giovedì su Umbria+ Canale 15, che affronta le tematiche del mondo venatorio in Italia e in Umbria, tra attualità e prospettive.

Ospiti della trasmissione, realizzata in collaborazione con la Libera Caccia, saranno rappresentanti del mondo venatorio e delle istituzioni e quanti operano sui temi che interessano la caccia.

Spiega il direttore di Umbria+ Canale 15, Manuela Puletti: “Sarà un appuntamento settimanale di grande interesse per fare chiarezza e dare informazioni sui temi che interessano il mondo venatorio. Argomenti sui quali vedremo di fornire risposte precise e certe, grazie agli ospiti in studio ed ai servizi realizzati. E questo sia in ambito regionale, sia rispetto alle normative e alle prospettive nazionali ed europee”.