Carlo Cracco al frantoio Gradassi per gustare l'olio nuovo | Foto - Tuttoggi

Week end tra Campello sul Clitunno e Spoleto per Carlo Cracco e la moglie Rosa Fanti: "Buone tutte le ricette di mio marito, ma niente come pane e olio"

Visita speciale al frantoio Gradassi di Campello sul Clitunno. Nel week end, infatti, è stato ospite della famiglia Gradassi lo chef Carlo Cracco accompagnato dalla moglie Rosa Fanti.

Da anni ormai Cracco e consorte collaborano con il frantoio umbro e sabato 13 novembre sono arrivati a Campello per assaggiare l’olio nuovo. Rosa Fanti ha infatti una tenuta a Santarcangelo di Romagna e fa portare a frangere le sue olive al frantoio Gradassi. Nel week end dunque lo chef e la moglie hanno supervisionato alla molitura delle olive e quindi partecipato alla degustazione che è stata organizzata nella taverna del frantoio.

Carlo Cracco ha molto apprezzato il prodotto e si è poi intrattenuto con Carlo e Andrea Gradassi prendendo accordi per la fornitura di olio extravergine di oliva Gradassi per il suo ristorante di Milano. Lo chef infatti non è solo uno dei più conosciuti a livello internazionale, ma è anche un cliente affezionato del frantoio Gradassi.

La coppia nel pomeriggio si è poi spostata negli oliveti della famiglia Gradassi per assistere alla raccolta delle olive. Il week end umbro di Carlo Cracco e Rosa Fanti è proseguito domenica con una visita a Spoleto, dove hanno visitato la città, compreso il duomo. Un week end documentato dalla signora Cracco su Instagram, con un elogio in particolare alla bruschetta: “Buone tutte le ricette di mio marito eh, ma come il pane tostato con l’olio appena franto, niente e nessuno mai”.