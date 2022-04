Calcio a Travica, rischio squalifica per Leal VIDEO

(immagini dal canale Youtube di volleyball.it)

Ora, sulla base di questo scritto a referto dagli arbitri, Leal (e anche Travica, eventualmente per parole di sfida pronunciate nei confronti dell’avversario) rischiano una squalifica.

Giani e quei derby infuocati

Andrea Giani, tecnico dei Canarini, si augura di poter avere il suo schiacciatore anche nelle prossime sfide della semifinale scudetto contro Perugia. Ricordando ciò che accadeva nei derby Parma-Modena quando lui era giocatore.

Grbic analizza la sconfitta

Nikola Grbic, tecnico dei Block Devils, si concentra sugli aspetti tecnici di una sconfitta che brucia e preoccupa i tifosi: “I primi tre set hanno vissuto quasi sempre sul filo dell’equilibrio con situazioni che potevamo certamente gestire meglio e che ci hanno mandato in difficoltà. Sapevamo di affrontare un avversario di altissimo livello con dei giocatori che con la loro qualità possono risolvere la situazione. L’esempio lampante è il primo set di ieri che Ngapeth ha deciso da solo tra battuta ed attacco. Ma sappiamo di avere anche noi giocatori che possono tirar fuori la squadra da situazioni difficili. La serie è lunga, bisogna vincere tre partite ed avevamo già in testa che almeno una ne avremmo dovuto andare a vincere a Modena. Dal match di ieri dobbiamo trarre le giuste conclusioni su quello che abbiamo fatto bene e su quello che dobbiamo invece fare meglio e domenica dobbiamo andare da loro con lo spirito giusto, quello di affrontare il match partendo da zero a zero”.

I timori dei tifosi

Al di là dell’amarezza per le brutte scene viste nel finale di Gara1 – in uno sport, il volley, dove la rivalità difficilmente sfocia in violenza, in campo e sugli spalti – i tifosi di Perugia sono però preoccupati per l’involuzione del gioco della Sir. La squadra perfetta che ha dominato la stagione regolare non c’è più. Campanelli di allarme sono suonati contro Cisterna. Nelle semifinali di Champions, dove l’eliminazione, comunque, è arrivata per due soli punti. Contro Modena la Sir non è stata praticamente mai in partita, soffrendo il gioco degli avversari anche nel secondo set, quello vinto.

Cosa non va

Da alcune gare Perugia non trova più il suo micidiale servizio. Gli ace di Leon arrivano, ma quando la gara ormai sembra indirizzata a favore degli avversari. Il capitano, poi, accusava anche un fastidio al ginocchio. Stando Anderson, rimasto a lungo in panchina contro Modena. E poi Perugia si sta dimostrando inferiore a muro rispetto alle altre corazzate della Superlega. Elementi che costringono spesso i Block Devils ad inseguire, con un notevole dispendio di energie fisiche e mentali che nei finali di gara spesso si paga.