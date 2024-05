Buon 25 Aprile a tutti i cacciatori - Tuttoggi.info

Ogni volta che qualcuno decide di battersi contro un’ingiustizia accende una piccola “fiammella di speranza” Robert Francis Kennedy.

Questa breve frase ricorda a tutti che le grandi battaglie che portano al progresso dell’umanità cominciano spesso dalle scelte individuali che nel tempo diventano coscienza collettiva.

La scelta personale di tanti italiani, di opporsi all’ingiustizia del nazifascismo, ha dato vita alla “Resistenza” che ha portato alla liberazione del nostro Paese che oggi ricordiamo e celebriamo, dando attuazione alla frase di Kennedy, molti anni prima che venisse pronunciata.

Oggi, proprio per quella lotta che ci ha consegnato la Democrazia, per batterci contro l’ingiustizia abbiamo strumenti diversi dalla lotta armata, usiamoli sempre e tutti.

La parola Resistenza, letteralmente, significa non indietreggiare.

In un contesto Europeo e Mondiale che vede ancora nella guerra un’opzione accettabile per la risoluzione delle ingiustizie vere o presunte, occorre ancora unire le scelte individuali dei resistenti, che quasi tutte le culture definiscono “Giusti”, per non accendere solo una “fiammella di speranza” ma una grande luce di giustizia sociale, fondamento di una pace vera e duratura.

BUON 25 APRILE A TUTTI!

Christian Maffei

Presidente Nazionale

L’articolo Buon 25 Aprile a tutti i cacciatori sembra essere il primo su Arci Caccia Nazionale.