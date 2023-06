Bastia, nuova rissa nella notte: pestato 29enne, ricoverato a Perugia - Tuttoggi.info

Nuova rissa in un locale di Bastia Umbra, con dettagli e contorni tutti da chiarire. Gli aggressori sono fuggiti e un ragazzo di nazionalità albanese di 29 anni è ricoverato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia in prognosi riservata.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, nelle prime ore del mattino di sabato, i militari della Compagnia Carabinieri di Assisi sono intervenuti all’esterno di un noto locale di Bastia Umbra, a seguito di una segnalazione per rissa pervenuta da alcuni avventori al numero 112.

I militari, giunti sul posto unitamente a personale sanitario del 118, hanno trovato riverso a terra, privo di conoscenza, il 29enne albanese, il quale sarebbe stato aggredito e colpito ripetutamente da un gruppo di persone al momento sconosciute, poi dileguatesi. L’uomo è stato trasportato presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia e ricoverato in prognosi riservata Sono in corso le indagini da parte dei militari di Assisi, coordinati dalla Procura della Repubblica di Perugia. Per la movida bastiola l’ennesimo episodio che preoccupa cittadini e non solo.