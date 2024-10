Bando su fondi europei, indagate Tesei e Agabiti ma Procura chiede archiviazione - Tuttoggi.info

Si va verso l’archiviazione visto che il reato non esiste più, ma una indagine della Procura della Repubblica di Perugia irrompe nella campagna elettorale per le elezioni regionali del 17 e 18 novembre ed è destinata a far discutere comunque. Sotto la lente degli inquirenti sono finite la presidente della Giunta regionale Donatella Tesei e l’assessore con delega alla programmazione europea, bilancio e turismo Paola Agabiti.

In seguito ad un esposto, sono state iscritte nel registro degli indagati per abuso d’ufficio, reato che di recente è stato abrogato, relativamente a dei fondi europei per lo sviluppo rurale. Sotto la lente, secondo quanto rivelato dal Tgr dell’Umbria, alcuni fondi stanziati attraverso un bando pubblico sulla filiera del tartufo che avrebbe visto tra i beneficiari la Urbani Tartufi. Azienda di cui, come noto, è amministratore delegato Giammarco Urbani, marito di Paola Agabiti, e dove lavora uno dei figli di Donatella Tesei.

I fondi a 5 aziende umbre della filiera del tartufo – tra cui la Urbani – erano stati assegnati come detto attraverso un apposito bando regolarmente espletato. Ma l’approvazione di quel bando da parte della Giunta regionale, secondo gli inquirenti, avrebbe dovuto vedere l’astensione di Tesei e Agabiti, interessate appunto direttamente dal tema. Da qui l’inchiesta per abuso d’ufficio, su cui però la Procura della Repubblica ha chiesto al gip l’archiviazione vista l’abrogazione del reato. Per la governatrice, che si è ricandidata a presidente per il centrodestra, e per l’assessore – anche lei ricandidata alle regionali, con FdI – si prospetta dunque il proscioglimento dalle accuse. Ma la notizia dell’inchiesta, che finora era rimasta top secret, è destinata ad accendere ulteriormente la campagna elettorale di questi giorni.

Le prime reazioni

Il capogruppo regionale del M5s, Thomas De Luca, ha già chiesto che la Tesei faccia chiarezza in merito: “Avanzerò la richiesta formalmente al prossimo consiglio che sarà convocato il 5 novembre, in regime di prorogatio, per l’approvazione del bilancio consolidato”. “La notizia dell’indagine svolta dalla procura di Perugia che ha visto indagate la Presidente della Regione Donatella Tesei e l’Assessore Paola Agabiti Urbani, svela con tutta evidenza un sistema consolidato che si è servito delle istituzioni per finanziare aziende di famiglia” così, invece, il consigliere regionale e candidato del Pd Tommaso Bori.

