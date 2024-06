Amministrative a Foligno, inizia lo spoglio | LA DIRETTA

War room allestite, comitati pronti alla maratona che sceglierà il prossimo sindaco di Foligno. Corsa all'ultimo voto.

War room allestite, comitati pronti alla maratona che sceglierà il prossimo sindaco di Foligno. Alle urne, per le Amministrative, sono andate il 63,07 per cento degli aventi diritto. Meno del 2019, quando a votare al primo turno furono il 70,06. Un’affluenza inferiore rispetto alle Europee, del 65 per cento. Un elemento in controtendenza rispetto alla norma, che dovrebbe vedere gli elettori mobilitati di più per le Amministrative.

I candidati

A sfidarsi quattro candidati: il sindaco uscente Stefano Zuccarini (Lega – Forza italia – Fratelli d’Italia – Più in alto Foligno civica – Stefano Zuccarini sindaco), Mauro Masciotti (Pd – M5S – Foligno 2030 – Foligno domani – Patto x Foligno – Foligno 2030), Enrico Presilla (Alternativa popolare – Per Foligno – Impegno civile), Moreno Finamonti (La voce di Foligno).

Gli obiettivi

L’obiettivo dichiarato dal centrodestra è vincere al primo turno. I numeri dicono che i folignati al voto siano stati 28mila e per stare fuori dal ballottaggio ne serviranno più di 14mila. Nel 2019, al primo turno, il centrodestra ne prese 13.562.

La diretta

14.30: I comitati sono tutti aperti e operativi. I candidati sindaco iniziano a farsi vedere. Enrico Presilla presidia il suo fortino in via Mazzini. C’è anche Mauro Masciotti in quello che nel corso dei mesi è stato definito ‘Laboratorio delle idee’, nella zona tra via Mazzini e piazza Matteotti. Il centrodestra si è dato appuntamento al Comitato di Stefano Zuccarini, in via XX settembre. Aperto anche il comitato di Moreno Finamonti con alcune volontarie. Candidati tutti schierati sui seggi come rappresentanti di lista.

14.43: Primo seggui, ospedale. Masciotti 9, 16 per Zuccarini (25 votanti).