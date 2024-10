Alluvione in Emilia-Romagna, 9 unità vigili del fuoco dall’Umbria | Allerta arancione in 5 regioni

E’ partita domenica mattina alle ore 6:00 la colonna mobile dei vigili del fuoco dell’Umbria, dotata del modulo CRAB (Contrasto Rischio Acquatico), per supportare il comando dei colleghi di Bologna, a seguito dell’emergenza maltempo che ha colpito la regione Emilia-Romagna.

La colonna mobile è composta da 9 unità, di cui 6 provenienti dal comando di Perugia e 3 dal comando di Terni.

Il modulo CRAB è specializzato nella gestione di interventi legati al rischio idrico, come allagamenti e operazioni di soccorso in ambiente acquatico, indispensabili in situazioni di maltempo estremo come quello in corso.

Gli uomini e i mezzi inviati opereranno per rispondere alle criticità legate alle forti piogge e alle condizioni meteorologiche avverse, garantendo assistenza immediata alla popolazione colpita e collaborando con le forze locali già attive sul campo.

In Emilia Romagna in 4 ore sono caduti 80 mm di pioggia. Nella notte l’alluvione ha raggiunto anche Ravenna, Modena, Reggio Emilia e le piogge hanno reso critica la situazione su tutte le strade dell’Appennino. Un 20enne è morto a Pianoro: l’auto su cui viaggiava con il fratello è stata travolta dalla piena.

Per oggi, domenica, l’allerta arancione riguarderà ancora quasi tutta l’Emilia-Romagna, la Calabria meridionale e ionica, ampi settori di Veneto e Basilicata e l’area sud orientale della Lombardia.