“Aiuto, c’è un cinghiale nel giardino di casa!” VIDEO

La famiglia è poi riuscita a far uscire dalla proprietà il cinghiale, che si è diretto nella zona retrostante l’Istituto “Spagna”.

La zona di Montepincio è popolata da numerosi esemplari di cinghiali, che ogni tanto scendono in cerca di cibo a ridosso delle case, in viale Martiri della Resistenza o addirittura nel parcheggio dell’ospedale.

Dopo l’incidente – fortunatamente senza conseguenze – che si era verificato durante un intervento coordinato dalle forze dell’ordine a Collerisana, l’Atc2 non ha più dato disponibilità per utilizzare la propria task force di cacciatori per abbattere esemplari di cinghiale in quella zona.