Acido addosso, caccia alla baby gang

Una donna ucraina è stata ustionata a una mano dal liquido che le hanno spruzzato dei ragazzini in centro

La polizia sta indagando sull’aggressione avvenuta in via Bartolo, in centro a Perugia, dove una donna ucraina di 54 anni è stata aggredita con l’acido da una baby gang.

La donna, che lavora da tempo a Perugia come badante, è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso per le ferite riportate alla mano, raggiunto dall’acido spruzzato dai ragazzini. Provocandole ferite giudicate guaribili in 15 giorni.

Dopo la segnalazione al posto di polizia dell’ospedale sono scattate le indagini per dare un’identità ai ragazzini che avrebbero aggredito la donna senza un motivo. Per poi fuggire.

L’aggressione – secondo quanto riporta il Corriere dell’Umbria – è avvenuta sabato scorso poco prima delle 20.