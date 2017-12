Weekend di Capodanno, nuoto e volley aspettando la festa in piazza | Inizio 2018 con 160 arcieri

Mentre il centro storico si prepara a passare dallo shopping natalizio alla notte di San Silvestro, Città di Castello è impegnata in due manifestazioni sportive di grande richiamo: la 38^ edizione del torneo nazionale di pallavolo femminile Francesca Fabbri, promossa dal Csi, e la 24 ore di fine anno di nuoto.

“L’aspetto agonistico è il motivo per cui centinaia di giovani atleti e le loro famiglie sono giunte a Città di Castello ma negli stessi giorni hanno potuto conoscere ed apprezzare le nostre bellezze artistiche” dichiarano in una nota congiunta l’assessore al Turismo e Commercio Riccardo Carletti e l’assessore allo Sport Massimo Massetti, che sottolineano come “tra i tanti lati positivi dello sport c’è anche questo movimento di scambio e ospitalità, che nel nostro caso, avendo un associazionismo vivace, tantissimi praticanti, e dirigenti con voglia di fare, sta diventando uno dei canali maggiori di arrivi e presenze turistiche”.

“Prima della fine delle festività – anticipano Carletti e Massetti – accoglieremo anche i 160 arcieri della 27° edizione del Torneo indoor Alta Valle del Tevere – Memorial Giulio Moriconi, in programma su iniziativa degli Arcieri Tifernum della presidente Claudia Benigni, il prossimo 6 e 7 gennaio. Si tratta di atleti provenienti da tutto il Centro Italia che gareggeranno al Palazzetto dello Sport. Per molti appassionati locali dell’arco sarà una prima volta e ci sarà anche il piccolo campione Marco Cannavino. Domani mattina (sabato 30 dicembre) invece assisteremo alla finale tra le due migliori squadre delle 22 che hanno partecipato al Francesca Fabbri e in serata alle bracciate conclusive della 24 ore di nuoto, alle piscine di via Engels”.

Città di Castello aspetta il nuovo anno con iniziative variegate, che allo sport coniugano la solidarietà e il classico brindisi in piazza nel giorno di San Silvestro. Piazza Matteotti è infatti già occupata dalla struttura del palco su cui alle 22 di domenica 31 dicembre il complesso Andrea e i Fuori Giri daranno il via alla notte più lunga dell’anno con intrattenimento musicale fino alle ore 3 del 1 Gennaio 2018. “Anche quest’anno i tifernati avranno un luogo comune, aperto a tutti, per stare in allegria e trascorrere insieme il Capodanno” dichiara Carletti.

Perché sia veramente una festa e possa svolgersi in modo sereno per ognuno è stato confermato il divieto, per tutti gli esercizi del centro storico, di somministrare alimenti e bevande dalle ore 22 del 31 dicembre fino alle 6 del 1 gennaio 2018 e di distribuire, a qualsiasi titolo, per asporto, bevande in contenitori di vetro e/o lattine. Sarà vietato in questa fascia oraria anche il consumo in pubblico delle bevande contenute in tali contenitori.

“L’operazione Capodanno sicuro si affianca ad alcune misure ulteriori assunte nell’ambito del piano di sicurezza, redatto per l’occasione e relativo alla recente normativa – conclude Carletti, ricordando “l’ultimo appuntamento importante del Natale in piazza, l’Epifania dei Vigili del fuoco di Città di Castello, che in questo 2018 avrà tutti i crismi e sarà di certo ancora più coinvolgente. La Befana aerea di Piazza Gabriotti rimane uno spettacolo di grande effetto e di questo ringraziamo fin da ora i Vigili del fuoco, quest’anno promossi di categoria, la cui dedizione alla città, sia per eventi a sfondo sociale, sia per le emergenze proprie del loro corpo, è una garanzia per tutti noi”.

