Vus, tutte le precauzioni utili per proteggere i contatori dal gelo

PROTEZIONE DEI CONTATORI DAL GELO

Nelle Condizioni generali di Fornitura Acqua viene esplicitamente espressa la responsabilità del Cliente nella protezione e custodia del contatore:

“Valle Umbra Servizi S.p.a installa e posiziona gli apparecchi di misura ritenuti necessari e ne rimane proprietaria; può disporne in ogni momento la verifica, la sostituzione o la modificazione,alle quali il Cliente non può opporsi. Il misuratore (o contatore) e l’annessa valvola di intercettazione “a monte”, di proprietà di Valle Umbra servizi spa, sono dati in custodia al Cliente,che deve provvedere alla loro protezione dal gelo e da danni accidentali ed è responsabile della sottrazione, perdita, distruzione o danneggiamento del materiale e degli apparecchi di VUS Spa,installati presso la sua proprietà o disponibilità. Egli è tenuto a comunicare sollecitamente tali fatti ad VUS Spa, nonché a segnalare eventuali dubbi sulla funzionalità delle suddette apparecchiature.” (…)

CONTATORI ESPOSTI AI MAGGIORI RISCHI

• I contatori a più alto rischio sono quelli esposti alle variazioni climatiche collocati in locali, nicchie,armadietti, pozzetti all’esterno dei fabbricati o in abitazioni raramente abitate.

• La custodia e la protezione del contatore, qualora posto all’interno della proprietà del cliente, è a totale carico del cliente stesso, poiché avendone la disponibilità deve adottare tutte le misure idonee a prevenire eventuali danni.

• In caso di danneggiamento per incuria da parte del cliente e gelo vengono addebitati al cliente stesso il costo del contatore e della manodopera per la sostituzione.

RACCOMANDAZIONI PER LE CASE NON ABITATE

› chiudere il rubinetto a monte del misuratore e provvedere allo svuotamento dell’impianto interno prima della stagione invernale;

› i contatori in locali non riscaldati devono essere rivestiti con materiale isolante: polistirolo,poliuretano espanso o materiali simili;

› con il rialzo delle temperature verificare lo stato dei contatori ed i livelli di consumo, in quanto lo scioglimento del ghiaccio porta alla luce eventuali rotture e dispersioni idriche in atto. Chiamare tempestivamente il Pronto Intervento Vus Spa nel caso si riscontri la rottura del contatore;

› se invece il danno è nell’impianto interno, bisogna chiudere subito la valvola generale dell’acquae chiamare un idraulico difiducia per le necessarie verifiche e riparazioni

PROTEZIONE DEGLI IMPIANTI CONDOMINIALI

› Far verificare ed eventualmente ripristinare la funzionalità delle valvole di intercettazione alla base delle colonne montanti.

› Coibentare i tratti di tubazione esposti all’aria, specialmente quelli che attraversano androni odaltri locali aperti o non riscaldati.

› Proteggere dal gelo i contatori dei servizi comuni, con particolare attenzione per quelli situati neilocali di cui sopra.

› Chiudere le valvole a monte dei contatori nei singoli appartamenti in caso di assenze prolungate.

› Chiudere le valvole di intercettazione a monte dei contatori e a svuotare gli impianti interni degli appartamenti sfitti o non abitati dall’acqua.

› Utilizzare, se possibile, le prese d’acqua per i servizi condominiali al fine di scaricare temporaneamente le colonne montanti in caso di freddo particolarmente intenso.

COME PROTEGGERE IL CONTATORE

Al fine di prevenire o ridurre il problema della rottura dei contatori, e/o delle valvole seguire iseguenti consigli:

• In presenza di contatori collocati nei bauletti o in nicchie esterne ai fabbricati, in locali non riscaldati, o se la temperatura esterna dovesse rimanere per più giorni al di sotto dello zero, è consigliabile lasciare che da un rubinetto fuoriesca un filo d’acqua. E’ sufficiente una modesta quantità, evitando inutili sprechi.

• I bauletti (o le nicchie poste all’esterno dei fabbricati), sportello compreso, debbono comunque essere ermeticamente isolati dall’ambiente esterno e opportunamente coibentati. Basta usare materiali isolanti, come ad esempio polistirolo o poliuretano espanso, facilmente reperibili presso rivenditori del settore edile. Per isolare in modo adeguato lo spessore minimo dei pannelli deve essere di almeno 3 cm per le pareti e 6 cm per lo sportello.

COME PROTEGGERE IL CONTATORE IN POZZETTO

Anche per i contatori posizionati in pozzetti interrati è necessario adottare le opportune misure cautelative proteggendo l’interno con materiale isolante e chiudendo sempre il tombino.

COME PROTEGGERE IL CONTATORE IN NICCHIA

I contatori in nicchia possono essere anche coibentati come da immagini sotto riportate,assicurandosi che la porta del vano contatore sia sempre ben chiusa e priva di aperture per la ventilazione, nonché internamente rivestita di materiale isolante.

COME PROTEGGERE IL CONTATORE

COSA NON FARE

• Non avvolgere le tubature dell’acqua con lana di vetro o stracci: questi materiali assorbono acqua e possono addirittura peggiorare la situazione.

Inoltre tali materiali costituiscono un potenziale luogo di annidamento per insetti e sporcizia.Qualsiasi sia la protezione, deve in ogni caso essere lasciato scoperto il quadrante delle cifre per consentirne la lettura.

