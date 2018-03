Volpe scivola in fondo a lago artificiale, salvataggio dei vigili del fuoco

Il piccolo animale è caduto nel bacino di Cima Mutali (Fossato di Vico)

Curioso salvataggio, ieri pomeriggio (sabato 10 marzo), nel Comune di Fossato di Vico. Una piccola volpe è scivolata in fondo al laghetto artificiale di Cima Mutali. Considerata la difficoltà per raggiungere il povero animale, nell’acqua gelida già da ore, i vigili del fuoco di Gaifana, chiamati dai carabinieri forestali di Gubbio, hanno dovuto utilizzate tecniche e attrezzature di soccorso alpino-fluviale e idrocostume, per scendere lungo la parete liscia e scivolosa del bacino. La volpe si è fatta prendere docilmente e poi è stata consegnata ai carabinieri forestali che erano sul posto.

