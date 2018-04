Vodivì, la start up di moda che parla di Spoleto

Anche Spoleto ha la sua casa di moda e si tratta di una realtà artigianale che pensa in grande e lo fa producendo borse ed accessori con materiali ecosostenibili ispirandosi alla storia e all’arte italiana con particolari richiami all’Umbria e alla città di Spoleto dove il marchio nasce e dove ha un flagship store e l’intenzione di aprire una nuova esposizione. Le collezioni sono però presenti in tutto il mondo, nei mercati internazionali di Cina, Corea del sud, Giappone, USA e DUBAI e acquistabili comunque on line attraverso l’e-shop del sito web www.vodivi.com

Molte anche le iniziative per far conoscere l’esclusivo marchio i cui prodotti garantiscono caratteristiche di unicità e alta qualità, nel rispetto del benessere della persona e dell’ambiente. Sabato 5 Maggio, ad esempio, Vodivì sarà a Spoleto per presentare la nuova piattaforma di Equity crowdfunding www.backtowork.it attraverso la quale è possibile acquistare quote della società a partire da euro 450. L’investimento ha ragion d’essere per più motivi, primo l’impiego di materiali ecosostenibili nel pieno rispetto dell’ambiente. La scelta dei materiali naturali ricade ad esempio sulla canapa lavorata e tessuta in Italia o sulla tintura naturale vegetale. Le materie prime esclusivamente made in Italy sono invece gli accessori metallici, la pelle tamponata a mano del Consorzio toscano vera pelle conciata al vegetale, le perle in vetro con le loro sfumature irregolari, tipiche della lavorazione artigianale con tecnica a lume realizzate a Umbertide, l’argento puro del distretto orafo di Arezzo, la pietra rosa del Monte Subasio, con le sue forme ricercate e modellate interamente a mano.

Ma Vodivì è anche sinonimo di ricerca e design che, attraverso le mani sapienti della tradizione artigianale umbra, valorizzano l’immenso patrimonio artigiano italiano realizzando ogni tipo di borse e accessori in forma personalizzata, con elementi decorativi realizzati con lavorazioni e materiali tipici del luogo di ispirazione. Un mix di raffinatezza, sartorialità e innovazione che può trasformarsi in una opportunità di investimento.

