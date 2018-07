Vittorio Brumotti per l’Italia, il viaggio dell’inviato di Striscia la notizia fa tappa in Umbria: “visitate Assisi, Norcia e Castelluccio”

Ha fatto tappa anche in Umbria il viaggio dell’inviato di Striscia la notizia – e ciclista detentore di 10 guinnes dei primati – Vittorio Brumotti, protagonista, in collaborazione con il Fai di cui è ambasciatore, di “Brumotti per l’Italia”.

Partito lunedì 18 giugno da Livigno, Brumotti si è soffermato in Umbria per un paio di giorni, visitando il Bosco di San Francesco ad Assisi (bene del Fondo Ambiente Italiano) e Norcia e Castelluccio nel tragitto che dalla città serafica l’ha portato ad Arquata del Tronto; la tappa finale è prevista il 6 luglio al Giardino della Kolymbethra, bene della Fondazione nella Valle dei Templi ad Agrigento, dopo circa 113 ore sui pedali e 20mila metri di dislivello tra Alpi e Appennini.

Il viaggio di Brumotti, pensato dallo stessi ciclista, è lungo oltre 2.600 km, e rimarrà “accessibile” anche per i “ciclisti della domenica”, che potranno cimentarsi nel riprendere le orme dell’inviato del tg satirico che, seguito da una troupe, mostrerà paesaggi e borghi sorprendenti, dove storia e natura si incontrano dando vita a scorci incredibili, parlerà di arte e visiterà numerosi luoghi del Fai, dove pernotterà in tenda tra una tappa e l’altra.

Abbombazza 100% Brumotti Nella nona tappa ho attraversato incredibili paesaggi fino a raggiungere i luoghi colpiti dal terremoto. Ho incontrato persone speciali che nonostante tutto non mollano e mi hanno anche trasmesso…

“Brumotti per l’Italia” unisce cultura e solidarietà, con un occhio all’enogastronomia: il personaggio tv visiterà ospedali per bambini, si è soffermato nelle zone colpite dagli ultimi terremoti (tra cui, per l’Umbria, Norcia e Castelluccio) e incontrerà chef di ogni Regione per assaporare e far conoscere la cucina tipica italiana

Nella sua tappa umbra, il ciclista ha visitato il Bosco di San Francesco, definito “un bosco millenario dove natura, storia e spiritualità si fondono”, per poi – come detto – attraversare Norcia e Castelluccio nel suo tragitto verso la tappa successiva, Arquata del Tronto. Dai suoi account social – oltre mezzo milione tra Twitter, Facebook e Instagram – Brumotti ha anche diffuso un video che mostra alcune delle bellezze dell’Umbria: “Ho attraversato incredibili paesaggi, fino a raggiungere i luoghi colpiti dal terremoto. Ho incontrato persone speciali che nonostante tutto non mollano e mi hanno anche trasmesso l’energia per continuare il mio viaggio”.

