Via Santa Lucia, oltre tre anni per rifare le strisce di sosta ed ora mancano i cartelli

Dopo oltre tre anni, il ‘miracolo’ in via Santa Lucia: ieri mattina sono infatti ‘magicamente’ comparse le strisce per delimitare i posti riservati ai residenti della zona B del centro storico.

A riservare l’intera via agli abitanti era stata un’ormai lontanissima delibera risalente alla primavera del 2015 dopo l’arrivo dei parchimetri in via dell’Ospedale, e via Augusto Bolletta, in maniera tale da compensare – almeno in parte – i posti auto per i residenti.

Dalla padella alla brace: tolti i parchimetri, e senza adeguate strisce, sino all’altro ieri hanno imperversato sosta abusiva e selvaggia.

Tra l’altro – c’è da segnalare – le nuove strisce sono di colore giallo, così come quelle apparse nella centralissima piazza Don Minzoni.

Qualche automobilista è rimasto a dir poco ‘colpito’ dalla novità, ma secondo il codice della strada le strisce per posti riservati – come disabili, forze dell’ordine, carico e scarico ad esempio – devono avere una colorazione diversa, per l’appunto – in questo caso – gialle.

Tutto ben quindi? No. E qui sta l’altra notizia. Alla comparsa di un’adeguata segnaletica orizzontale infatti – ‘soltanto’ dopo tre anni – non v’è ancora traccia della segnaletica verticale. E senza i cartelli che indicano che la sosta vietata ai veicoli non autorizzati zona B non si può procedere alle multe, e così tutto continua come prima: i non residenti continuano a sostare senza poter essere multati, mentre i residenti continuano a non trovare posto.

In tre anni non c’è stato abbastanza tempo per coordinare gli interventi?

