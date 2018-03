Sant’Eraclio, Comune acquisisce area del campo rom

Il Consiglio comunale di Foligno ha approvato all’unanimità un provvedimento che porterà il Comune ad acquisire gratuitamente al patrimonio disponibile dell’Ente un’area, in via Londra, a Sant’Eraclio, dove è ora presente un campo rom. Nel tempo il Comune aveva chiesto la demolizione di manufatti abusivi che non è stata effettuata. Il Consiglio si doveva esprimere rispetto alla prevalenza di interessi pubblici rispetto a quelli dei vincoli che gravano sull’area (una zona agricola di pregio con il vincolo legato alla presenza di ex cave o discariche e cave a fossa in essere).

Il Consiglio ha deciso che le caratteristiche costitutive e tipologiche dei materiali non consentono l’utilizzo ai fini pubblici o di interesse pubblico dei manufatti realizzati illecitamente. Non può quindi ritenersi prevalente la possibile utilizzazione a fini pubblici o di interesse pubblico, rispetto al contrasto degli illeciti edilizi con gli interessi urbanistici e ambientali. E’ stato quindi demandato agli uffici comunali per gli ulteriori adempimenti per la formalizzazione del trasferimento della proprietà e per la demolizione degli illeciti edilizi a cura dell’Ente ed a spese del responsabile degli illeciti stessi. Sarà rinviato a successivo provvedimento la decisione relativa all’utilizzo dell’area acquisita.

