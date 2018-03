Via di Francesco, in biblioteca si presentano due volumi

Due volumi sulla via di Francesco, dal titolo “La via di Francesco – da La Verna e da Roma verso Assisi” e “La Via di Francesco”saranno presentati al pubblico nel corso di un incontro che si terrà venerdì 9 marzo, alle ore 17, a Palazzo Mauri (Via Brignone 14), sede della Biblioteca Comunale e del Caffè letterario.

Introducono: Camilla Laureti, assessore alla Cultura e al Turismo, Mons. Giampiero Ceccarelli, Archidiocesi Spoleto – Norcia, Cristina Giulianelli, Svilluppumbria Spa. Intervengono gli autori Fabrizio Ardito, Mons. Paolo Giulietti e Gianluigi Bettin

