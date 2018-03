Ventomania 2018, aquiloni da tutto il mondo tornano a colorare i cieli di Gubbio

Sabato 24 e domenica 25 marzo al Parco del Teatro romano, gli organizzatori “Edizione sempre più internazionale”

E’ stato presentato questa mattina, a Perugia, nella Sala Partecipazione di Palazzo Cesaroni, il programma di ‘Ventomania’ 2018, che tornerà a colorare i cieli di Gubbio al Parco del Teatro Romano sabato 24 e domenica 25 marzo.

Erano presenti in conferenza stampa il consigliere regionale Andrea Smacchi, l’assessore del Comune di Gubbio Gabriele Damiani, il presidente di ‘Aquilonisti Eolo Gubbio’ Fabrizio Pierotti e altri rappresentanti dell’associazione stessa. La manifestazione è organizzata da ‘Aquilonisti Eolo Gubbio’ con il patrocinio della Giunta regionale, dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria e del Comune di Gubbio.

Pierotti ha illustrato storia e finalità dell’appuntamento arrivato alla 33^ edizione, che dopo aver raccolto l’eredità di ‘Gubbio Fly’, ha visto crescere nel tempo numeri e presenze. La prima edizione informale di ‘Ventomania’, si tenne nel 1984. Dopo questa esperienza è cresciuta fino ad acquistare una dimensione ed un carattere internazionale, che l’ha portata, negli anni ’90, nei principali calendari aquilonistici. Dal 1999 ‘Ventomania’ viene ereditata dalla giovane associazione Eolo e riportata alla ribalta con nuovi contenuti e iniziative, eventi rivolti a grandi e piccini, orientati ad un divertimento responsabile, ecologico e sociale, anche con edizioni innovative in notturna.

“Oggi ‘Ventomania’ è un meeting che vede la partecipazione di aquilonisti da tutta l’Italia – ha dichiarato Pierotti – ed aspira ad attirarne sempre più dall’Europa e dal resto del mondo, con oltre 2.000 partecipanti. Saranno ospiti delegazioni internazionali di Francia, Belgio, Austria, Singapore, Turchia, Polonia, Indonesia e Italia. E’ un’edizione ancora più impegnativa, arricchita dalla presenza dei Vigili del Fuoco con ‘Pompieropoli’ e con la collaborazione delle associazioni del territorio che praticano sport all’aria aperta”.

L’assessore Damiani ha ringraziato gli organizzatori esprimendo, a nome dell’amministrazione, il più vivo apprezzamento per una iniziativa di carattere sportivo e aggregativo che unisce vari motivi di richiamo: “Gubbio è sempre più ‘città dello sport’, con la capacità di accoglienza e strutture adeguate ormai ben note, con un investimento in termini turistici che contribuirà ad una promozione dell’immagine della città e del territorio. L’eccezionale colpo d’occhio offerto dal panorama del Teatro Romano, con le sue bellezze e attrattività, è un valore aggiunto per la riuscita della manifestazione”.

Sabato 24 marzo, alle ore 11, ci sarà l’apertura ufficiale di ‘Ventomania’, con il volo libero, laboratori, lanci di caramelle e combattimenti di aquiloni fino alle 19; alle ore 15 ‘Pompieropoli’ in collaborazione con il corpo dei Vigili del Fuoco. Si prosegue domenica 25 marzo con l’inizio alle ore 10 dei voli liberi; alle 11 attività per grandi e piccoli con la ‘Parete attrezzata’ dei Vigili del Fuoco; a seguire il ‘Trucca bimbi’ della Croce Rossa Italiana Comitato di Gubbio e ‘I Giochi di un tempo’, a cura di Fabiano Vignali, con ‘Gli Scacchi Giganti’. Alle 15.15 esibizione degli Sbandieratori di Gubbio. Alle 15.30 il saluto delle autorità e i voli fino alla chiusura della manifestazione alle ore 19.

