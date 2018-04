Vaporetti Spoleto, aperte le iscrizioni | Ecco come partecipare

L’attesa è quasi finita! Sabato 21 Aprile apriranno le iscrizioni alla Corsa dei Vaporetti 2018 e la sede dell’Avis Spoleto, in Via Fratelli Cervi, tornerà ad essere il fervente quartier generale dell’Organizzazione in attesa dell’evento.

“Le iscrizioni saranno raccolte solo di sabato ed esclusivamente la mattina – ricorda il Presidente dell’Asd Vaporetti Spoleto, Fabrizio Luchetti – dalle ore 9:30 alle 12:30.” La data ultima per presentarsi è invece il 12 di Maggio dopo di che i giochi saranno fatti e nessuno potrà più accedere alla corsa più pazza del mondo.

La città pian piano inizia a prepararsi per la divertente kermesse e, come ogni anno accade, si selezionano le miss, si chiudono accordi con gli sponsor, si definiscono le grafiche del proprio vaporetto e la sua messa a punto.

Tutto sarà pronto per il 9 Giugno quando in Piazza Garibaldi si terrà la scenografica presentazione della Corsa 2018 in attesa di scendere sul tracciato il 15, 16 e 17 Giugno per la competizione vera.

Info http://vaporettispoleto.it/

Stampa