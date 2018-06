Vaporetti 2018, cena, premiazione ed elezione delle Miss, vince Maria Luisa Kondi

Vaporetti 2018, si conclude la 54° Edizione della Corsa più pazza del Mondo, la cena finale come da programma presso il ristorante Zengoni incorona le Miss e premia tutti gli equipaggi classificati nelle finali di A1 – A2 e Under 18. La serata è focalizzata sulle Miss coordinate da Sara Baviglia, durante la cena sfilano più volte davanti alla giuria che ha il difficile compito di scegliere chi eleggere Miss Vaporetto 2018. La spunta Maria Luisa Kondi che si aggiudica l’ambito titolo, seconda Fanny Tardioli e terza Martina Marchi. Premiati con il Trofeo Avis dal Presidente Sergio Grifoni l’equipaggio vincitore dell’edizione numero 54 la coppia Quadrelli – Calisti.

Durante la serata sono stati inoltre assegnati dei premi speciali, Premio Far Play assegnato all’equipaggio numero 2 Bernardi – Petroni, premio goliardia assegnato all’equipaggio numero 33 Luzzi – Basili offerti dall’Agenzia Amen. Premio Social vinto dall’equipaggio numero 61 Succhielli – Boncore offerto da TuttOggi.info, fascia di Miss Social vinto da Noemi Castellani, premio Pole Position 2018 vinto dalla coppia Zampolini – Burelli offerto dalla Italmach Chemicals, premio allo spingitore più giovane della finale vinto da Giulio Cappannella offerto dalla famiglia Bompadre in memoria del figlio Fabrizio prematuramente scomparso, targa a Roberto Discepoli per l’attività giovanile offerta dalla famiglia Zualdi.

https://www.missbudgetbeauty.co.uk/ Powered by flickr embed.

Il Presidente del Comitato Organizzatore Fabrizio Luchetti ha ringraziato tutti i volontari che si sono impegnati per la riuscita dell’evento, un edizione da record come numeri di presenza pubblico lungo il tracciato di gara, il successo dello Street Food Festival in Piazza Garibaldi, gli speaker che hanno commentato le discese, lo staff delle riprese che ha consentito il live sui maxi schermi e la diretta streaming che ha superato i 100.000 minuti di visualizzazione del video, lo staff dei social che ha superato le 50.000 interazioni con la pagina Facebook, Instagram e Twitter “un grande lavoro di squadra, grazie ancora a tutti e agli sponsor che sostengono l’iniziativa, l’appuntamento è per giugno 2019”.

Di seguito gli equipaggi vincenti:

Finale A1:

1° Equipaggio numero 136 Luca Quadrelli – Angelo Calisti – Panificio Cucci

2° Equipaggio numero 12 Manuel Zampolini – Moris Burelli – Vuscom

3° Equipaggio numero 75 Giulio Cappannella – Pierluigi Gini – Vivaio Rosaria

4° Equipaggio numero 22 Emmanuele Loretoni – Gabriele Mancini – Pizzeria La Rotonda

Finale A2:

1° Equipaggio numero 23 Daniele Marceddu – Antonio Palmisano – Bar Moriconi/Clemente

2° Equipaggio numero 94 Emanuele Morena – Riccardo Bellini – Bar Messico/Assistiamo

3° Equipaggio numero 15 Giorgio Calabresi – Marco Calabresi – Marcucci Gomme

4° Equipaggio numero 117 Mariano D’Arienzo – Pierdomenico Gervasi – Martiniani Sergio

Under 18 Trofeo Tecnokar:

1° Cari – Calisti

2° Radici – Radici

3° Piccioni – Perugini

4° Sabatini – Federiconi

Gli sponsor che sostengono l’iniziativa: Italmach Chemicals, Banca Popolare di Spoleto Gruppo Banco Desio, Banca Intesa, Vuscom, Bocci Vivai, Mennoli Auto, CDS Bonifica Amianto, Tecnokar Trailers e il partner storico AVIS Spoleto. Un ringraziamento particolare a IVO (Internet Veloce Ovunque) che ci ha offerto la connettività per la diretta streaming.

www.vaporettispoleto.it

Stampa