Università Perugia, evacuati 400 studenti, docenti e dipendenti | Ma era un’esercitazione

Questa mattina è stato evacuato Palazzo Florenzi, in piazza Ermini, a Perugia, sede principale del Dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane e della formazione (Fissuf) dell’Università degli studi di Perugia. Niente paura, però: si è trattato di un’esercitazione di esodo ed evacuazione in caso di terremoto organizzata dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ateneo di Perugia, con il coordinamento del geometra Simone Topini.

Sono state oltre 400 le persone tratte in salvo dall’edificio nel corso della simulazione, tenutasi all’insaputa di tutti, e svoltasi in accordo con gli addetti alle emergenze del Dipartimento, con Claudia Mazzeschi, direttore del Fissuf e con il professor Bruno Brunone, delegato del Rettore per la sicurezza, presenti entrambi all’esercitazione.

L’allarme terremoto è scattato, poco dopo le ore 10, a Palazzo Florenzi. Al suono della sirena sono intervenuti gli addetti alle emergenze del Dipartimento che hanno provveduto a mettere in sicurezza i presenti all’interno del grande e complesso edificio; le persone sono state invitate a mettersi al riparo seguendo le linee guida previste dal piano di emergenza ad esempio, sotto i banchi o sotto adeguate strutture murarie.

Al suono di un secondo allarme c’è stata l’evacuazione di Palazzo Florenzi con le persone presenti – studenti, docenti, personale – che sono stati condotti nei due punti di raccolta sicuri, preventivamente individuati, posti all’esterno dell’edificio.

La prova è stata lungamente preparata anche alla luce della complessità dell’edificio coinvolto. Sotto la supervisione del geometra Simone Topini, addetto al Servizio di prevenzione e protezione dell’Ateneo e responsabile delle prove, l’iniziativa ha visto la partecipazione di tutti i 15 addetti al primo soccorso e antincendio del Fissuf e della società Deloitte, global provider del servizio di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro.

