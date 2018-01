Un’App per localizzare defibrillatori a Gubbio, è on line “Save your heart”

Aggiornata e pubblicata l’applicazione realizzata dagli alunni della classe 4° B Indirizzo ‘Tecnico Economico articolazione Sistemi Informativi Aziendali’ dell’I.I.S. “Cassata – Gattapone”

E’ on line l’applicazione “Save Your Heart”, per la localizzazione dei defibrillatori nel territorio di Gubbio, realizzata per l’associazione ‘Amici del Cuore’ dagli alunni della classe 4° B Indirizzo Tecnico Economico articolazione Sistemi Informativi Aziendali (ex “commerciale”) dell’I.I.S. “Cassata – Gattapone”, coordinati dai professori Roberto Rossi e Giuseppe Labita.

Tramite uno smartphone con sistema operativo Android si potrà scaricare gratuitamente l’applicazione da Google Play Store (clicca qui). L’applicazione prevede diverse funzionalità: visualizzare l’elenco dei defibrillatori disponibili sul territorio, avvalersi di Google Maps per avere indicazioni su come raggiungere l’indirizzo desiderato, cercare il defibrillatore più vicino alla propria posizione, impostare fino a tre contatti ai quali, in caso di emergenza, far partire una chiamata al 118, inviare un Sms contenente una richiesta d’aiuto comprendente l’indirizzo in cui ci si trova al momento dell’invio.

L’applicazione è aggiornata con tutte le consegne effettuate dall’associazione ‘Amici del Cuore’, comprese le più recenti effettuate negli ultimi mesi del 2017 a Colpalombo, Mocaiana e al Centro Sociale di S. Pietro. Importante la sinergia tra scuola e associazioni di volontariato, in modo da stimolare la coscienza civica degli studenti e, allo stesso tempo, far conoscere al territorio le potenzialità delle competenze acquisite dagli studenti durante il loro corso di studi scolastico.

