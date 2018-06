“Un viaggio in Tibet”, a Gubbio arte e sapori di una terra lontana

“Un viaggio in Tibet”. È questo il focus del grande evento organizzato dal Rotary Club Perugia-Trasimeno. Il giorno da segnare sul calendario è domani domenica 24 giugno 2018 a Gubbio per un giornata decisamente speciale.

“Un viaggio in Tibet”, in collaborazione con ASIA Onlus (Associazione per la Solidarietà Internazionale in Asia) ed il Park Hotel ai Cappuccini di Gubbio e con il patrocinio del Comune di Gubbio, sarà una domenica intera dedicata al Tibet in una location come Gubbio dove storia, cultura ed arte convivono in perfetta armonia con l’ambiente.

“Un viaggio in Tibet” sarà un racconto itinerante del Tibet e della sua cultura partendo dall’arte e finendo con i sapori culinari e permetterà a tutti coloro che parteciperanno di conoscere ed entrare a contatto con il mondo tibetano.

Si comincia domani alle ore 9:30 nella Sala degli Stemmi del Comune di Gubbio con l’inaugurazione dell’evento che vedrà anche la presenza del Sindaco di Gubbio Prof. Filippo Stirati. I visitatori potranno ammirare la mostra di pittura contemporanea Tibet.Art.Now, con varie opere di artisti tibetani di fama internazionale e l’esposizione di incisioni, libri e mappe antiche sul Tibet. A corredo in tutta la giornata la proiezione di video sui progetti di ASIA. L’iniziativa nella Sala degli Stemmi sarà aperta tutto il giorno fino alle ore 19:30, poi “Un viaggio in Tibet” si sposterà al Park Hotel ai Cappuccini dove ci si potrà immergere nei gusti, odori e sapori del Tibet grazie ad uno show cooking ed una cena tibetana (per le quali tantissime sono state le richieste tanto che è stato già raggiunto il limite massimo consentito) preparate da un cuoco tibetano insieme allo chef del Park Hotel ai Cappuccini.

