Un ricordo di Fabrizio Cardarelli “Simbolo dei sindaci d’Italia”

Questa sera, domenica 1 luglio dalle ore 19.30, la giornalista Paola Severini Melograni, ideatrice e conduttrice dei “Dialoghi a Spoleto”, sarà ospite di Radio Radicale per raccontare la 61° edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto e per dedicare un lungo approfondimento in ricordo del sindaco spoletino Fabrizio Cardarelli, come simbolo dei sindaci d’Italia.

“Un uomo che interpretava davvero la politica come servizio, disponibile con tutti i suoi concittadini, in particolar modo con i più deboli, e che ha creduto nell’impegno al femminile e nella vera parità, promuovendo con passione e convinzione la prima edizione dei Dialoghi a Spoleto”, le parole di Paola Severini Melograni.

Lo spazio in cui andrà in onda l’approfondimento è gestito da Maria Antonietta Farina Coscioni, membro della Presidenza del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito.Paola

