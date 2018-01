Un gusto di gelato dedicato a Silvana Benigno, la “mamma coraggio” che sorride al cancro

Un gelato speciale per Silvana Benigno, la 48enne “mamma coraggio” di San Giustino che, da settimane, sta promuovendo il suo calendario ‘Alla faccia del cancro. La mia sfida con il sorriso’, il cui ricavato andrà in beneficenza all’Istituto europeo Oncologico di Milano, dove è in cura da due anni.

Il campione d’Italia dei gelatieri Palmiro Bruschi (Gelateria Ghignoni di Sansepolcro) e Alessandro Crispini di Spoleto, il cui gelato al pistacchio è stato decretato il migliore del mondo al Gelato World Tour, hanno infatti creato per la 48enne un nuovo gusto, il cui nome sarà svelato ufficialmente da entrambi venerdì 5 gennaio, dalle ore 21, alla Gelateria Ghignoni di Sansepolcro.

