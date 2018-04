Umbria, tagli ai vitalizi degli ex consiglieri regionali ma solo temporanei

La Prima Commissione dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, presieduta da Andrea Smacchi, ha approvato all’unanimità la proposta di legge per la riduzione temporanea dei vitalizi degli ex consiglieri regionali.

L’atto unitario della Commissione, che ha preso il via da due diversi provvedimenti presentati dall’Ufficio di presidenza di palazzo Cesaroni e dai consiglieri del Movimento 5 Stelle, prevede un risparmio annuale di oltre 300mila euro e di circa un milione di euro nel triennio di applicazione. Questi risparmi saranno destinati a finanziare politiche a favore delle fasce di popolazione a maggior rischio di esclusione sociale, e i commissari, su proposta di Smacchi, stanno valutando l’ipotesi di indirizzarli in particolare ai padri separati che versano in difficoltà economiche. Relatore in Aula sarà il presidente Smacchi.

Le aliquote

La proposta di legge prevede che gli assegni vitalizi e di reversibilità in pagamento siano ridotti per la durata di 36 mesi con i seguenti scaglioni: il 5 per cento per importi fino a mille euro, l’8 per cento per la parte oltre i mille e fino a 2mila euro, il 10 per cento da 2mila a 4mila, il 12 per cento per la parte da 4 fino a 6mila euro e il 15 per cento per la parte oltre i 6mila euro. Inoltre è prevista l’esenzione per i redditi lordi complessivi annui fino a 18mila euro.

L’iter della proposta unitaria

La proposta di legge unitaria sulla riduzione dei vitalizi approvata oggi in Commissione prende spunto dalle proposte dell’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa e dei consiglieri Andrea Liberati e Maria Grazia Carbonari (M5S), che erano state illustrate in una precedente seduta, ma anche dalle indicazioni emerse dall’audizione dell’associazione degli ex consiglieri regionali dell’Umbria di qualche settimana fa.

La proposta del M5s

Inoltre in Commissione è stata illustrata l’istruttoria sulle proposte aggiuntive alla riduzione temporanea dei vitalizi presenti nella proposta dei consiglieri del Movimento 5 Stelle: la sospensione del pagamento dell’assegno vitalizio a seguito di interdizione perpetua dai pubblici uffici, il divieto di cumulo degli assegni vitalizi con analoghi istituti, l’adeguamento del requisito di età per l’assegno vitalizio all’età per il diritto alla pensione di vecchiaia valevole per le generalità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (66 anni e 7 giorni), la riduzione temporanea degli assegni vitalizi. Su iniziative analoghe di altre Regioni ci sono però impugnative in corso, per questo la Commissione ha deciso di aspettare l’esito di questi procedimenti per poi valutarle.

Leonelli: soldi anche pro padri separati

“Questa mattina, senza troppo clamore, abbiamo approvato in Prima Commissione, con l’assenza del centrodestra, l’abbattimento dei vitalizi dei consiglieri regionali che hanno preso parte alle scorse legislature”. Così, in una nota, il consigliere regionale del Partito Democratico Giacomo Leonelli.

“Ricordo – commenta Leonelli – che per noi consiglieri in carica quel tipo di emolumento è già stato abolito, come consentivano le norme, mentre è tecnicamente più difficile farlo per i vitalizi già in essere se non sotto forma di ‘contributo di solidarietà’. Il risparmio per l’Umbria sarebbe, a regime – conclude Leonelli – di circa un 1 milione di euro in 3 anni, cifra che, secondo la proposta anche da me condivisa, si vuole destinare alle persone più in difficoltà, a cominciare dai padri separati”.

