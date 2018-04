Umbertide, pubblicati due bandi comunali a sostegno delle imprese del territorio

L’Amministrazione Comunale di Umbertide ha pubblicato, per l’anno 2018, 2 bandi per il sostegno alle imprese che operano nel territorio comunale, finalizzati nello specifico a favorire lo sviluppo di nuove imprese e a stabilizzare i lavoratori.

“E’ con soddisfazione che, nonostante le ristrettezze economiche, siamo riusciti a riproporre i due bandi destinati alle imprese locali – ha affermato il Commissario straordinario Castrese De Rosa – Per i due bandi sono stati stanziati contributi per 16.000 euro, un aiuto piccolo ma importante per chi intende assumere personale o intraprendere nuove attività”.

Il primo bando per le agevolazioni finanziarie per la nascita di nuove imprese e lo sviluppo di imprese esistenti nel territorio comunale, al quale sono stati destinati 8.000 euro, è indirizzato ai settori dell’artigianato, commercio, servizi e turismo, con priorità per coloro che hanno sede nel centro storico; le imprese possono richiedere contributi finalizzati ad investimenti produttivi e, per le neo attività, anche per liquidità, scorte ed altre spese di gestione. L’agevolazione prevede un contributo pari al 3% come abbattimento del tasso di interesse applicato dalle banche. Le imprese dovranno presentare domanda entro il 15 luglio 2018.

Il secondo bando per la stabilizzazione del lavoro per le imprese esistenti nel territorio comunale per lavoratori e/o lavoratrice aventi età superiore a 32 anni è indirizzato ai settori dell’industria, artigianato, agricoltura, commercio e servizi ed è finalizzato all’assunzione del personale dipendente. Anche in questo caso sono stati stanziati 8.000 euro, per un contributo di 2.000 euro a lavoratore assunto. La domanda dovrà essere presentata entro il 15 giugno 2018.

Per informazioni e chiarimenti, nonché per richiedere i modelli di domanda, è possibile rivolgersi al Suape del Comune di Umbertide (tel. 075 9419207) oppure visitare il sito internet dell’Ente www.comune.umbertide.pg.it alla sezione Uffici – Programmazione e sviluppo economico.

