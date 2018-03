Umbertide pronta ad ospitare il Campionato nazionale Uisp di corsa campestre

E’ stata presentata ieri pomeriggio (mercoledì 14 marzo), nella Residenza comunale, la 64^ edizione del Campionato nazionale Uisp di corsa campestre, che si terrà domenica 18 marzo ad Umbertide.

A presentare l’iniziativa, che per la prima volta si svolgerà nella città altotiberina, Stanislao Silvestrelli della Asd Atletica Umbertide, promotore dell’evento patrocinato da Comune e Regione Umbria, insieme a Pasquale Fagiani del Comitato Uisp Altotevere che ha collaborato all’organizzazione; presente anche il commissario straordinario del Comune di Umbertide Castrese De Rosa, dicharatosi soddisfatto dell’iniziativa, “che costituisce una vetrina importante per la città di Umbertide, auspicando che negli anni a venire possa ripetersi un evento di così grande importanza”.

Ad oggi sono pervenute già oltre 600 iscrizioni di atleti di ogni età, dai 6 agli 80 anni, provenienti da ogni parte d’Italia. Le gare si svolgeranno presso il Parco Ranieri dove verranno realizzati due differenti percorsi differenziati per le categorie junior (otto in tutto) e senior (ben 26) mentre, causa avverse condizioni meteo, non è stato possibile usufruire della Pineta.

“Siamo pronti a metterci in gioco e ce la metteremo tutta per organizzare al meglio un evento unico per la città di Umbertide”, ha affermato soddisfatto Silvestrelli, sottolineando che in questi giorni sono una cinquantina le persone tra soci della Asd Atletica Umbertide, soci Uisp e amici, che si stanno dando da fare per l’organizzazione dell’evento e per la gestione dell’ospitalità degli atleti e dei loro familiari che prenderanno d’assalto Umbertide e il comprensorio, con un importante ritorno anche in termini di presenze.

Le gare prenderanno il via alle ore 10, alla presenza del commissario straordinario De Rosa e della Banda cittadina che allieterà la partenza dei Campionati nazionali Uisp di corsa campestre.

