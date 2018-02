Umbertide, approvato il bilancio di previsione | Ecco i lavori previsti per il 2018

Con delibera n. 12 del 16 febbraio 2018, il Commissario straordinario Castrese De Rosa, con i poteri del Consiglio comunale, ha approvato il Bilancio di previsione 2018-2020.

Grazie all’importante contributo del personale comunale ma anche ad una normativa chiara e senza novità significative, quest’anno il documento di programmazione economica e finanziaria è stato approvato in tempi rapidissimi, tanto che quello di Umbertide risulta uno dei primi bilanci approvati in Umbria e non solo.

Come affermato da De Rosa, “non è stato facile predisporre il preventivo 2018, soprattutto a causa dei minori introiti per un importo di 380.000 euro derivati dalla vendita dei certificati verdi della centrale idroelettrica sul Tevere, ma in ogni caso si è riusciti ad approvare un bilancio che mira a garantire la stessa qualità dei servizi alla persona, mantenendo invariate le tariffe e la pressione tributaria (ad eccezione della Tari per la quale si registrano in media aumenti del 6-7% solo per il 2018, a seguito dei maggiori costi derivanti dall’incremento degli oneri di smaltimento a causa delle chiusure delle discariche), ad attivare e portare a completamento importanti opere pubbliche e a razionalizzare la spesa senza per questo andare ad intaccare i livelli qualitativi dei servizi offerti ai cittadini.

Proprio in merito alle opere pubbliche, i lavori previsti per il 2018 riguardano la ristrutturazione della scuola dell’infanzia Marcella Monini (2.556.000 euro), l’ampliamento della scuola primaria di Niccone (450.000 euro) e la realizzazione di una nuova viabilità in località Calzolaro (700.000 euro). Inoltre nel corso dell’anno si provvederà al completamento dei lavori di ristrutturazione del Palazzo comunale, dell’ampliamento dei cimiteri di Umbertide e Pierantonio, della realizzazione del progetto “orti felici”, della ristrutturazione del palazzo ex poste di Preggio e della manutenzione straordinaria della viabilità nelle frazioni.

