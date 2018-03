Umbertide, al Teatro dei Riuniti oggi le migliori compagnie umbre

Quello di oggi sarà un giorno speciale per il Teatro dei Riuniti di Umbertide. In primo luogo sarà l’occasione per festeggiare con 48 ore di anticipo, insieme alla Federazione Italiana Teatro Amatoriale, la giornata mondiale del teatro. La celebrazione acquista un particolare significato per il teatro umbertidese perché coincide con il primo appuntamento della nuova stagione.

Le migliori compagnie umbre della FITA si alterneranno sul palco dei Riuniti dalle ore 17.00 portando in scena brevi estratti dei loro spettacoli e raccontando la meraviglia del teatro amatoriale. Durante il pomeriggio, inoltre, verranno presentati al pubblico gli spettacoli in programma al Teatro dei Riuniti fino a giugno. Una vera e propria festa per riaprire le porte del teatro alla città con la promessa che, nel prossimo triennio, non verranno più chiuse. L’ingresso è gratuito

