Turismo Foligno, lunedì 26 marzo seminario “Comunicare” (efficacemente)

Si svolgerà lunedì 26 marzo a Foligno il seminario “Comunicare” [efficacemente], patrocinato dall’assessorato al turismo e allo sviluppo economico del Comune di Foligno, “per favorire la comunicazione più ampia in modo da promuovere il territorio”, ha spiegato l’assessore Giovanni Patriarchi.

“Questo obiettivo si può raggiungere – ha aggiunto l’assessore – attraverso una modernizzazione della comunicazione, in particolare attraverso i social”. Patriarchi ha annunciato che l’area turismo del Comune attiverà una pagina Facebook.

Fausto Roscini, di Kemodafà, tra gli organizzatori del seminario (in programma allo Zut, corso Cavour, dalle 10,30), ha ricordato la necessità delle “buone regole” per le strutture ricettive per stare nel web e nei social. All’incontro parlerà Marco Mezzenga, che ha un’ampia esperienza nel settore. “Occorre far capire l’importanza di essere presente nel web – ha detto – e soprattutto occorre starci in modo corretto”.

